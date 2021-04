''Extrema ratio'', lo scrittore Giorgio Vasta ospite dei dialoghi dell'Università di Siena

Proseguono i dialoghi online del Dipartimento di Filologia e critica dell'ateneo senese

Dopo il ricordo del poeta Mario Benedetti, a un anno dalla sua prematura scomparsa, proseguono domani, giovedì 8 aprile, alle ore 21, gli appuntamenti di “Extrema ratio”, il ciclo di dialoghi serali online con scrittori e intellettuali organizzato dal Dipartimento di Filologia e Critica dell’Università di Siena. Ospite dell'incontro di domani sarà lo scrittore Giorgio Vasta, uno dei più importanti narratori italiani del nostro tempo, che terrà un seminario sulle forme del ritorno in letteratura.Vasta è scrittore, sceneggiatore, docente e curatore editoriale ed è attualmente direttore creativo della fiera nazionale dell’editoria indipendente Book Pride. Ha esordito con “Il tempo materiale” (minimum fax 2008), tradotto in otto lingue, vincitore di numerosi premi e considerato dalla critica uno dei romanzi italiani più importanti degli ultimi anni.Nel 2010 ha pubblicato con Laterza il volume “Spaesamento”, nel 2016 per Quodlibet Humboldt il reportage “Absolutely nothing. Storie e sparizioni nei deserti americani”, con fotografie di Ramak Fazel. Ha curato diverse antologie e opere collettive, tra cui “Presente” (con Andrea Bajani, Michela Murgia e Paolo Nori) uscito per Einaudi nel 2012.Giorgio Vasta tornerà in libreria proprio domani con “Tre orfani”, un racconto lungo pubblicato da Edizioni Casagrande.Le informazioni su come partecipare all'incontro sono pubblicate nella sezione eventi del sito del Dipartimento www.dfclam.unisi.it