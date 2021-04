Open day di dipartimento: un mese di incontri di orientamento all'Università di Siena

Da venerdì 9 aprile fino al 13 maggio

Un intero mese dedicato all'orientamento dell'Università di Siena, per i ragazzi delle scuole e le loro famiglie: a partire da domani, 9 aprile, fino al 13 maggio i dipartimenti dell'ateneo si presentano negli open day digitali, organizzati per fornire tutte le informazioni necessarie ad una scelta consapevole del percorso universitario.Gli incontri, durante i quali sarà possibile confrontarsi direttamente con docenti e studenti tutor, rappresentano occasioni per approfondire l'offerta didattica, i servizi e le attività di ricerca dei singoli dipartimenti.Apre il calendario di incontri, venerdì 9 aprile, il dipartimento di Medicina molecolare e dello sviluppo: dalle ore 14.30, nella stanza virtuale di Gmeet verranno presentati i corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale, seguiti dagli interventi di alcuni studenti che frequentano i corsi e dalla presentazione di esperienze lavorative di laureati.Il 12 aprile sarà la volta del dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale, che accoglierà virtualmente tutti gli interessati a partire dalle ore 11, mentre il 14 aprile sarà il dipartimento di Ingegneria dell'informazione e scienze matematiche a presentare le opportunità di studio e ricerca.Il 16 aprile si terrà il digital open day della Scuola di Economia e Management, con la presentazione dei percorsi di studio di area economica; il 19 il dipartimento di Scienze della vita offrirà informazioni sulla propria offerta formativa e i potenziali sbocchi professionali; giovedì 22 aprile sarà il turno del dipartimento di Giurisprudenza.Si prosegue il 28 con l'open day del dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali, seguito il 5 maggio dipartimento di Biotecnologie, chimica e farmacia e il 6 maggio dal dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne.Concludono il calendario il 10 maggio il dipartimento di Scienze fisiche, della terra e dell'ambiente, l'11 il dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive e il 13 il dipartimento di Scienze politiche e internazionali.Tutte le informazioni per partecipare, con i programmi dettagliati delle giornate, sono on line alla pagina: https://orientarsi.unisi.it/scelgo/eventi-scelgo/open-day-di-dipartimento-2021