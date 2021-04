Progetto ''X-Polli:Nation'' su piante e insetti impollinatori, l'Orto botanico dell'Università di Siena invita a partecipare al monitoraggio

Venerdì 9 aprile, un webinar sulle attività che possono essere svolte da tutti

Nuovo appuntamento oggi, venerdì 9 aprile, per conoscere il progetto di citizen science “X-Polli:Nation”, promosso per monitorare le interazioni tra piante e insetti impollinatori con il coinvolgimento non solo dei ricercatori, ma anche di educatori e studenti in Italia e nel Regno Unito. L'Orto botanico dell'Università di Siena, che fa parte del Simus, invita a un webinar sulle diverse attività che possono essere svolte da tutti anche dal proprio balcone o giardino.Si può partecipare all'incontro, che inizierà alle ore 18, su xpollination.org e sulla pagina Facebook del progetto (è consigliato compilare il modulo all'indirizzo https://forms.gle/sJEJ79JUrC2VyeJm9 ). Venerdì 16 aprile si potrà condividere la propria esperienza della prima settimana di attività e conoscere quali dati sono stati raccolti.“X-Polli” è un progetto finanziato da National Geographic USA che si ispira ai progetti Polli:Nation e Polli:Bright, sviluppati dal 2018 al 2020 dagli orti botanici delle tre università toscane insieme ad alcune istituzioni inglesi.