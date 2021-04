Torna l'appuntamento con ''USiena Game'', quest'anno in versione digital

Lunedì 26 aprile il contest a premi per le scuole superiori in gara su temi di attualità, dal Covid al cibo sostenibile

Diventa interamente digital il contest a premi “USiena Game” organizzato anche quest'anno dall'ateneo senese. L'iniziativa per le scuole superiori, proposta nell'ambito delle attività di orientamento formativo, si svolgerà lunedì 26 aprile dalle ore 9, con tre sessioni su altrettanti temi di attualità che saranno seguite da domande a quiz. Gli argomenti proposti sono “Sars-Cov-2 e Covid-19: 2 o 3 cose che sappiamo di loro” , “La diversità nelle varie declinazioni europee” e “Cibo e Sostenibilità”.La giornata sarà aperta dal rettore dell'ateneo Francesco Frati, e dai docenti Maria Rita Digilio, delegata all'Orientamento e al Tutorato, e Vincenzo Sorrentino, con vari professori coinvolti nelle tre sessioni di gioco.Grazie alla sponsorizzazione di enti e istituzioni – tra i quali Toscana Life Sciences, Europe Direct Siena, Progetto lauree scientifiche - al termine di ogni quiz il giocatore primo in classifica verrà premiato con un gadget universitario e la sua scuola riceverà un piccolo premio in denaro per l'acquisto materiale scolastico.Le scuole che hanno già aderito sono il Liceo classico Piccolomini, il Liceo scientifico Galilei e l'ITI Sarrocchi di Siena, l'IIS Avogadro di Abbadia San Salvatore, l'IIS Bosco di Colle di Val d'Elsa e i Licei Poliziani di Montepulciano.Il programma di "USiena Digital Game" è pubblicato all'indirizzo https://orientarsi.unisi.it/scelgo/eventi-scelgo/altri-eventi/evento/usiena-digital-game-26-aprile-2021