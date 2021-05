''Virtual Studium 2021'', la ricerca dell'Università di Siena per tutti in un ciclo di appuntamenti di divulgazione scientifica

Da venerdì 7 maggio, dirette immersive e contenuti di approfondimento on line su varie piattaforme

Parte con tante novità l'edizione 2021 di "Virtual Studium", il ciclo di appuntamenti dedicati alla ricerca e alla divulgazione scientifica dell'Università di Siena.Strumenti e piattaforme nuove, temi trasversali e di attualità affrontati con un linguaggio semplice e comprensibile al grande pubblico, con l'obiettivo di far conoscere il lavoro dei ricercatori dell'ateneo e le tante connessioni e ricadute di argomenti anche complessi sul quotidiano di tutti noi.Gli incontri in calendario, 12 in totale, programmati nei mesi di maggio, giugno e luglio, si svilupperanno su tre grandi filoni: Dante e le celebrazioni dantesche, le scienze dure, i musei e i temi storico artistici e antropologici.Per valorizzare il ricercatore e la sua ricerca, la narrazione si articolerà in tre appuntamenti settimanali: alla diretta del venerdì, infatti, si affiancheranno il lunedì e il mercoledì di ogni settimana delle pillole introduttive e dei flash informativi veicolati sui canali social, per creare curiosità e interesse soprattutto nel pubblico dei più giovani.Importante novità del format di questa edizione l'utilizzo della piattaforma Twitch per il live interattivo del venerdì ( https://www.twitch.tv/virtualstudium ), con grafiche di alta qualità che consentono una vera e propria immersione digitale nei temi e negli argomenti trattati. Le registrazioni delle dirette saranno poi disponibili sul canale YouTube dell’Università di Siena e tanti contenuti di approfondimento saranno pubblicati sulla pagina instagram @usienacampus."In questo periodo di pandemia - dice il rettore Francesco Frati - abbiamo avuto una prova di quanto la ricerca scientifica sia importante per la nostra salute. Nonostante le difficoltà dell'emergenza, la ricerca non si è mai fermata e continua ad essere il motore silenzioso che manda avanti la conoscenza. Virtual Studium è un progetto nato per dare voce ai protagonisti della ricerca e far conoscere le attività di studio e di sperimentazione dell’Università di Siena: tra spunti e punti di vista inconsueti, vuole essere un vero e proprio viaggio attraverso la conoscenza, perfetto per allenare la curiosità e il senso critico".Il primo appuntamento è già questa settimana, venerdì 7 maggio, per parlare di pesca sostenibile e ecologia; la realtà virtuale e l'Antropocene saranno i temi dei prossimi appuntamenti, per poi passare a "Il vero San Galgano" e "il Fab Lab", spaziando dalle energie rinnovabili marine alle applicazioni della robotica per la salute e le fake news."Si tratta di un progetto in divenire - spiega il professor Tarcisio Lancioni, delegato alla comunicazione dell'ateneo - per sperimentare nuove piattaforme e nuovi linguaggi su temi a volte anche molto complessi. L'obiettivo è parlare di scienza e ricerca in una lingua familiare ai pubblici di riferimento: abbiamo scelto una mongolfiera come simbolo di questa edizione, perché anche la ricerca volerà leggera, attraverso il racconto delle ricercatrici e dei ricercatori dell’Università di Siena, grazie ad un fuoco che brucia, la loro passione per la trasmissione della conoscenza".Tutte le informazioni e il calendario completo degli appuntamenti sono on line, alla pagina https://www.unisi.it/unisilife/eventi/virtual-studium-2021 e sulle pagine Instagram e Facebook @unisiena @usienacampus.