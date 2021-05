''Il valore delle Soft Skills. Apprendimenti dal mondo dello Sport'', incontro all'Università di Siena con Maurizia Cacciatori

Proseguono le iniziative dell'Università di Siena dedicate allo sport, organizzate in occasione della tappa in città del Giro d'Italia.Domani, giovedì 20 maggio, nell'auditorium del Santa Chiara Lab, si terrà l'incontro con la ex pallavolista Maurizia Cacciatori dal titolo "Il valore delle Soft Skills. Apprendimenti dal mondo dello sport".A partire dalle ore 15, dopo l'introduzione dell'assessore per i Servizi all'Infanzia, Istruzione, Università, Formazione e Sport del Comune di Siena, Paolo Benini e delle professoresse Maria Pia Maraghini e Alessandra Viviani, interverranno insieme alla nota sportiva Francesca Bosco, Project leader Allenarsi per il futuro di Bosch e Elisa Zonca, Education expert di Randstad.Si parlerà delle sfide del futuro per gli studenti, tecnologia, sostenibilità, digital recruiting e smart working, e, parallelamente, della necessità per i giovani di maturare competenze tecniche e trasversali.Al termine dell'incontro sarà rilasciato ai partecipanti il digital badge di Allenarsi per il Futuro, certificato con tecnologia Blockchain che può essere condiviso sui principali social network (ad esempio LinkedIn) a testimonianza di questa esperienza.Sarà possibile seguire l'iniziativa, organizzata con la collaborazione degli studenti di URadio, anche in remoto sui canali social dell'ateneo.Informazioni alla pagina https://www.unisi.it/unisilife/eventi/il-valore-delle-soft-skills-apprendimenti-dal-mondo-dello-sport.