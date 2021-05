Business Game Competition, premiati a Siena gli studenti vincitori

Il contest organizzato dal Dipartimento Studi aziendali e giuridici dell'Università e da Federmanager

Dopo che nello scorso anno accademico il lockdown ne ha impedito lo svolgimento, quest’anno la Business Game Competition ha raggiunto la sua terza edizione. Si tratta di un contest sviluppato dal Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici (DISAG) dell’Università degli Studi di Siena all’interno dei corsi di “Economia e Gestione delle Imprese”, di “Strategie d’Impresa” e di “Entrepreneurship and Innovation Management” tenuti dal professor Tommaso Pucci e dalla professoressa Elena Casprini.L’iniziativa, nata dalla collaborazione con Federmanager Siena, ha visto la presentazione di ben 84progetti e l’adesione di 286 studenti pari al 55% degli iscritti al corso. Si tratta di una adesione decisamente molto elevata: esattamente il doppio sono stati i progetti, rispetto alla prima edizione, mentre il 62% in più i partecipanti.Inoltre sono stati tre i Corsi di laurea triennale coinvolti: Economia e Commercio, Agribusiness, Scienze Economiche e Bancarie, mentre due sono stati i Corsi di laurea magistrale: Management e Governance, International Accounting and Management.L’iniziativa si è sviluppata in tre diversi contest.Gli studenti del corso triennale di Economia e Gestione delle Imprese si sono impegnati nella pianificazione di una iniziativa imprenditoriale per la creazione di nuovi prodotti che comunque applicasse i concetti appresi nell’insegnamento.Al primo posto il progetto “Primavera”, una “Azienda Agricola Urbana Digitale” dedicata alla produzione di ortaggi e preparazione e vendita diretta al consumatore degli stessi in piatti preconfezionati. L’impresa verrebbe localizzata in ambienti da riqualificare nei centri urbani come i tetti di grandi magazzini o di edifici abbandonati.Al secondo posto una impresa per la coltivazione biologica di piante di fico d’India che nei primi anni venderà il frutto fresco tramite il progetto di adozione piante “Biorfarm” e successivamente si dedicherà alla produzione di liquore al fico d’india.Terzo premio ex aequo a “Dr.Towel”, un telo mare di materiale adattabile alle spigolosità degli scogli e a MoMo Italia che propone un kit per l’applicazione di smalto gel semipermanente per unghie, destinate in modo particolare ad un target maschile.Gli studenti dei corsi magistrali si sono invece confrontati con un caso di studio reale: l’impresa RCR Cristalleria Italiana di Colle di Val d’Elsa. Il noto marchio dell’arredo-casa italiano è infatti intervenuto in aula ponendo concrete sfide di business.Gli studenti di Entrepreneurship and Innovation Management si sono così cimentati nella proposta di nuove linee di prodotti o di un riposizionamento di articoli già in assortimento, mentre quelli di Strategie d’Impresa hanno dovuto elaborare un piano strategico per apportare i correttivi per riallineare il piano di marketing aziendale alle aspettative del mercato.Tra i primi, a vincere è stato un progetto di rivisitazione dei vassoi come contenitori o svuotasche, mentre il progetto premiato nel corso di Strategia d’Impresa ha previsto una serie di attività di digital marketing, e di virtualizzazione del prodotto per azzerare la dicotomia verificata tra i valori proposti da RCR e la loro percezione nel consumatore.La premiazione si è svolta in remoto alcuni giorni fa alla presenza del professor Tommaso Pucci e della professoressa Elena Casprini, oltre al vice direttore del Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici professor Ciro Corvese, al presidente di Federmanager Siena Francesco Belelli e a Paolo Barducci in rappresentanza di RCR. Docenti e manager hanno espresso la profonda soddisfazione per il rinnovato e crescente interesse suscitato nei giovani universitari da questa esperienza di studio e, soprattutto, per lo spirito dinamico e propositivo dimostrato dagli studenti.Il presidente di Federmanager ha inoltre annunciato che l’assemblea annuale dei soci di Federmanager che si svolgerà in presenza, come ormai ci si augura, il prossimo ottobre, sarà occasione per premiare direttamente tutti gli studenti vincitori.L’iniziativa si è collocato nel più ampio progetto di collaborazione tra il Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici e Federmanager Siena, avviato ormai da cinque anni e che, oltre ad aver visto in particolare una decina di dirigenti industriali impegnati in attività di co-docenza all’interno dei corsi offerti dal Dipartimento, si sta allargando anche ad altre Facoltà dell’Università di Siena. Obiettivo principale resta la diffusione della cultura imprenditoriale e manageriale tra i giovani mentre risulta chiara l’attenzione dell’ateneo senese della sua dichiarata missione per il rafforzamento dei legami tra Università e Imprese sul territorio.