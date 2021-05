Unisi, giornata conclusiva del progetto ''L’Educazione scientifica per una cittadinanza attiva e consapevole''

Presentazione degli elaborati finali e premiazione per gli studenti che hanno seguito i laboratori didattici

Si tiene domani, mercoledì 26 maggio, la giornata conclusiva del progetto “L’Educazione scientifica per una cittadinanza attiva e consapevole – ESCAC”, con la presentazione degli elaborati realizzati dagli studenti delle scuole che hanno seguito i laboratori didattici dei musei scientifici dell'Università di Siena e della Fondazione Musei senesi.Gli studenti presenteranno filmati e presentazioni multimediali, ispirati ai temi trattati nel corso del progetto, tra i quali anche problematiche attuali e di interesse sociale, come la tuteladell’ambiente.La diretta sarà trasmessa, a partire dalle 9.30, sul canale YouTube del Sistema Museale dell’Università di Siena al link https://youtu.be/dWi-LITpsRU Al termine della presentazione degli elaborati, verranno proclamati e premiati i tre lavori più creativi e innovativi, scelti tra quelli presentati rispettivamente dalle classi della scuola primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado.Il progetto ESCAC, realizzato dal Sistema Museale Universitario Senese (SIMUS) e dalla Fondazione Musei Senesi, con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ambito Territoriale della Provincia di Siena, ha lo scopo di far avvicinare i giovani al mondo scientifico, in maniera attiva e partecipata, attraverso una collaborazione tra realtà museale e istituzione scolastica. Inoltre il progetto, in particolare per gli studenti delle scuole secondarie, è utile per orientarsi nella scelta del percorso universitario. In questo anno scolastico hanno aderito al progetto ESCAC oltre 3.600 studenti di scuole primarie e secondarie della provincia di Siena e di Grosseto.Per informazioni: https://www.simus.unisi.it/it/servizi/escac/