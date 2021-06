Nucleo di valutazione dell’Università di Siena: pubblicato l’avviso per la designazione dei nuovi componenti

E’ possibile inviare fino al 1° luglio prossimo, ore 13, le candidature per il rinnovo dei componenti del Nucleo di valutazione dell'Università di Siena.È stato infatti pubblicato l'avviso per la designazione dei sei membri, due interni e quattro esterni, che andranno a comporre l'organo da 2 ottobre 2021 al 1° ottobre 2024.Tra i requisiti richiesti ai candidati vi è quello del possesso di una elevata qualificazione professionale ed esperienza nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. I componenti interni devono essere docenti di ruolo dell'Ateneo, mentre i componenti esterni non devono appartenere ai ruoli dell’ateneo al momento della presentazione della domanda, né ricoprire alcun tipo di incarico presso l'Università di Siena.Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica: posta elettronica certificata rettore@pec.unisipec.it o posta elettronica uffcontratti@unisi.it Il Senato accademico dell’ateneo procederà alla designazione dei candidati in possesso del profilo professionale più adeguato a ricoprire la carica. Seguirà l’emanazione del decreto rettorale di nomina che verrà pubblicato sul sito web e sull’albo on-line dell’ateneo.L'avviso con tutte le informazioni per partecipare è disponibile sul sito www.unisi.it