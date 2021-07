L'Università di Siena partecipa con i suoi brevetti al Toscana Inventors Day (Tid)

Il 7 luglio saranno in vetrina nell’evento online dedicato al settore Digital & Industry

L'Università di Siena presenterà nove dei suoi brevetti nel settore “Digital & Industry” a Tid, Toscana Inventors Day, prima di tre giornate dedicate all’incontro fra gli inventori e le inventrici delle università toscane e le imprese, un’occasione per far conoscere le opportunità tecnologiche e di finanziamento rivolte alle aziende e agli investitori.L'evento è proposto da Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore, Università di Siena, Università di Pisa, Università di Firenze e Scuola Imt Alti Studi Lucca e organizzato in collaborazione con la Regione Toscana. La giornata è rivolta alle imprese toscane, e non solo, che operano nei settori tradizionali e in quelli ad alta tecnologia, e agli investitori che hanno specifici piani del tipo proof of concept o pre-seed per l'innalzamento del Technology Readiness Level, vale a dire il livello di maturità tecnologica.Per partecipare all'evento, che inizierà alle ore 9, ci si può iscrivere nel sito dell'Ateneo o in quello della Regione Toscana, dove sono presentati tutti i brevetti degli atenei, www.regione.toscana.it/-/TID Di seguito i brevetti dell'ateneo senese che saranno presentati:Procedimento per la generazione automatica di codice di calcolo paralleloSistema di riproduzione immagini e video su schermi smartphone in eventi pubbliciProcesso di fabbricazione di maschere facciali personalizzate per il trattamento della malocclusioneSistema per il monitoraggio di apparecchiature elettromedicali installate a domicilioMetodo per generare un segnale di consapevolezza di un robot collaborativo e relativo sistema hardwareDispositivo da dito personalizzabile con retroazione kinestetica e cutaneaSistema per guidare il passo di un soggetto appuntamentoVideo-endoscopio odontoiatricoStrumento provvisto di sensore di forza di contatto