Il nuovo corso di laurea in Economics and Management dell'Università di Siena si presenta ai futuri studenti

Mercoledì 7 luglio, è l'Info Day

La Scuola di Economia e Management dell'Università di Siena presenta ai futuri studenti il nuovo corso interclasse in "Economics and Management", prima triennale dell'Ateneo completamente lingua inglese. L'appuntamento con l'Info Day è per domani, mercoledì 7 luglio. Sarà un evento online, al quale si potrà partecipare dalle ore 15 su Gmeet, https://meet.google.com/qfj-chuy-jwk Il corso propone un approccio multidisciplinare allo studio dei processi di gestione aziendale, dei modelli di intermediazione bancaria, finanziaria e assicurativa, e delle discipline economiche e statistico-quantitative per formare figure professionali competitive in ambito internazionale. Si potrà scegliere tra tre diversi curricula, Banking and Finance, Business and Management, Economics and Social Sciences.Per informazioni gli studenti possono scrivere al professor Michelangelo Vasta all'indirizzo michelangelo.vasta@unisi.it