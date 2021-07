Rinviata dal Miur al 14 settembre la prova di ammissione ai corsi di laurea per le Professioni sanitarie

Il Ministero dell'Università e della Ricerca, con un decreto pubblicato ieri, ha rinviato al 14 settembre la data per la prova di ammissione ai corsi di laurea per le Professioni sanitarie, che era prevista per il 7 settembre.I corsi offerti dall'Università di Siena sono quelli di Dietistica, Fisioterapia (sezione formativa anche ad Arezzo), Igiene dentale, Infermieristica (sezioni formative anche ad Arezzo e Grosseto), Logopedia, Ortottica e assistenza oftalmologica, Ostetricia, Tecniche audioprotesiche, Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecniche di laboratorio biomedico (sezione formativa anche ad Arezzo), Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia.Ci si può iscrivere alla prova di ammissione entro il 5 agosto alle ore 12 tramite la segreteria online. I bandi, con le informazioni dettagliate per l’iscrizione, sono pubblicati nel portale di ateneo all'indirizzo https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-numero-programmato/professioni-sanitarie e nel sito Orientarsi, https://orientarsi.unisi.it