Da oggi al via le immatricolazioni all'Università di Siena

Con 74 corsi di studio, 18 in lingua inglese e 11 double degrees l'ateneo si prepara ad accogliere gli studenti nel secondo anno dopo l'inizio della pandemia

Si aprono oggi le immatricolazioni ai corsi di laurea triennale e a ciclo unico non a numero programmato dell'Università di Siena. L'offerta formativa per il nuovo anno accademico comprende 74 corsi di studio, di cui 33 lauree triennali, 36 lauree magistrali e cinque corsi di laurea a ciclo unico, organizzati nelle sedi di Siena, Arezzo, Grosseto e San Giovanni Valdarno.Sono quattro i nuovi corsi istituiti dall'ateneo senese, tre triennali e un corso di laurea magistrale, due dei quali in lingua inglese. Salgono così a 18 i percorsi di studio interamente in lingua inglese, un quarto di tutti i corsi proposti, e sono 11 quelli che offrono la possibilità di conseguire un doppio titolo, italiano e straniero, grazie agli accordi di collaborazione con altre università europee.L'ateneo ha già annunciato la ripresa delle lezioni in aula a settembre nelle condizioni di massima sicurezza, grazie anche agli spazi messi a disposizione dalle istituzioni cittadine. Contemporaneamente saranno mantenuti la didattica e i servizi a distanza, per permettere a chi non potrà risiedere a Siena di proseguire gli studi.Nessun aumento delle tasse è stato previsto, dopo che lo scorso anno, per agevolare le immatricolazioni e sostenere le famiglie, la fascia di esenzione totale era stata estesa a tutti gli studenti con Isee familiare fino a 22mila euro e consistenti riduzioni erano state previste per la fascia fino a 30mila euro. Inoltre l'ateneo permette agli studenti in situazioni temporanee e improvvise di difficoltà di accedere al Fondo di solidarietà, dotato di un budget di 150mila euro, per l'esonero totale o parziale dai contributi universitari.Per agevolare la scelta del corso di studio l'ateneo ha attivato uno sportello di orientamento personalizzato che permette di pianificare colloqui, visite alle strutture didattiche e incontri con i docenti tutor. Per prenotarsi si può scrivere a orientamento@unisi.it indicando il corso di laurea di interesse. È attivo inoltre un servizio di orientamento su Skype e Gmeet per conoscere l’offerta didattica dell’Università di Siena e i tanti servizi per gli studenti. Si potranno anche incontrare i tutor, per un'informazione da studente a studente, o per essere accompagnati a conoscere le sedi universitarie, i luoghi dove si fa didattica e ricerca, a Siena e ad Arezzo.Le prossime visite sono in programma il 26 luglio e il 10 settembre. Per partecipare è necessaria la prenotazione online (orientarsi.unisi.it/scelgo/come-scegliere/visita-unisi).Tutte le informazioni sui corsi sulle modalità per immatricolarsi attraverso il percorso online sono disponibili nel portale orientarsi.unisi.it e all'indirizzo https://segreteriaonline.unisi.it Tra le novità, ci sono il corso di laurea in "Agribusiness", unico corso di studi a orientamento professionale in questo ambito in Italia, il corso interclasse in "Economics and Management", prima triennale dell'ateneo completamente lingua inglese, il corso di laurea magistrale in "Biodiversity, Conservation and Environmental Quality", unico in Italia sui temi della biodiversità, della conservazione e della qualità ambientale a essere proposto in lingua inglese, e il corso di laurea in “Tecniche audioprotesiche” per formare professionisti in un ambito che prevede materiali e metodi riabilitativi e diagnostici innovativi e sempre più sofisticati.Inoltre, per l'anno accademico 2021-2022 l'ateneo offre tre insegnamenti di rilevanza culturale trasversale che tutti gli studenti possono includere nel proprio piano di studi per i crediti di libera scelta. Ai due insegnamenti "Sostenibilità” e "Saper pensare. L’attualità della filosofia", si aggiunge quello in "Elementi di intelligenza artificiale”.