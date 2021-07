Alla scoperta dell'Università di Siena con gli studenti tutor

Il 26 luglio e il 10 settembre in programma “Visita Unisi” per conoscere i luoghi dove si fa didattica e ricerca, a Siena e ad Arezzo

“Visita Unisi" è l'iniziativa dell'Università di Siena dedicata a chi desidera conoscere le strutture dell'ateneo, i luoghi dove si fa didattica e ricerca, a Siena e ad Arezzo. Saranno gli studenti tutor a curare le visite, in programma lunedì 26 luglio e venerdì 10 settembre, gratuite e riservate a gruppi di dieci persone.Gli studenti saranno accompagnati in brevi tour dei presidi universitari, nelle aule e nei laboratori, potranno scoprire la storia dell'ateneo, le opere custodite nei suoi musei, l'architettura dei suoi palazzi, parte di una città campus unica in Italia. A fine visita si potrà prenotare una visita al Palazzo Pubblico e al Duomo di Siena con una guida esperta del Centro Guide.Ad Arezzo sono in programma visite al Campus del Pionta, per conoscere la Biblioteca, il CampusLab, il Centro linguistico di ateneo, le palazzine e la caffetteria-mensa. Sarà anche l'occasione per informarsi sui corsi di laurea e post laurea.Per partecipare alle visite è necessaria la prenotazione online su Eventbrite.Questi i link alle pagine dedicate alle due date:Sempre nel portale orientarsi.unisi.it sono pubblicate tutte le informazioni sui corsi e sulle modalità per immatricolarsi attraverso il percorso online.