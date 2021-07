L'offerta didattica dell'ateneo per il prossimo anno accademico in una prospettiva sempre più internazionale e in piena sicurezza

Sono aperte le immatricolazioni all’Università per Stranieri di Siena per l’anno accademico 2021/2022. Gli studenti che vogliono iscriversi alle lauree triennali o magistrali possono eseguire tutta la procedura online sul sito www.unistrasi.it , nella pagina dedicata alle immatricolazioni.La didattica in presenza riprenderà il prossimo autunno; saranno applicate le norme di sicurezza e le prescrizioni sul distanziamento previste dalle normative. Le aule e gli spazi comuni sono stati ristrutturati per garantire agli studenti di frequentare l’università in piena sicurezza. Tutte le lezioni si svolgeranno in presenza, e saranno trasmesse anche a distanza.A Unistrasi è possibile scegliere tra le lauree triennali in Lingua e cultura italiana per l’insegnamento agli stranieri e per la scuola e Mediazione linguistica e culturale (con vari indirizzi, legati al turismo, alla traduzione e ai processi migratori), e le lauree magistrali in Competenze testuali per l’editoria, l’insegnamento e la promozione turistica e Scienze linguistiche e comunicazione interculturale.A partire dal prossimo anno accademico sarà attivato il nuovo Corso di laurea triennale online dedicato a Lingua, letteratura, arti italiane in prospettiva internazionale che si rivolge a chi voglia occuparsi della promozione e della diffusione della lingua, della cultura, delle arti italiane in Italia e all’estero, anche mediante l’uso di tecnologie digitali e può essere frequentato da studenti residenti in tutti i paesi del mondo.L’ateneo, nell’ottica di una sempre maggiore internazionalizzazione, offre agli studenti che si iscrivono:- l’insegnamento di 11 lingue straniere, sia europee che extraeuropee: inglese, spagnolo, francese, tedesco, portoghese, catalano, russo, arabo, cinese, giapponese, coreano.- numerosi percorsi di studio e tirocinio all’estero, sia tramite i bandi di mobilità per studio e Traineeship Erasmus in Europa (95 università partner in 27 paesi europei), che con i numerosi accordi con atenei in Australia, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Corea del Sud, Egitto, Giappone, Messico, Russia, Taiwan, Usa, Vietnam;- la possibilità di ottenere il Doppio Titolo, cioè una laurea valida sia in Italia sia in un altro paese. Al momento sono attivi 7 percorsi con università della Francia, Germania, Cina, Corea, Russia e Vietnam.Per le borse di studio e i posti alloggio nelle residenze studentesche è attivo il bando dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario toscano: https://www.dsu.toscana.it/borsa-di-studio La totalità degli studenti iscritti all’Ateneo in possesso dei requisiti richiesti, grazie alla Regione Toscana e al Diritto allo Studio Universitario, riesce a ottenere la borsa per finanziare il percorso di studi.Da quest’anno sono del tutto esclusi dal pagamento delle tasse gli studenti con ISEE inferiore a 23.626,00 euro e 51.361,00 di ISPE.Continua l’attività di orientamento online e in sede, ogni studente prenotando un incontro potrà sciogliere dubbi e avere tutte le informazioni sui corsi di studio, la vita in città e la mobilità internazionale (europea ed extraeuropea).La segreteria dei Corsi di Laurea è attiva all’indirizzo di posta elettronica: corsiuni@unistrasi.it. Nella sede di piazza Rosselli 27/28 è in funzione il front-office dell'Area Management e URP, aperto al pubblico: dal lunedì al venerdì orario 09:00 - 13:00.Per prendere un appuntamento con gli uffici dell'Area Management e URP, scaricare l'applicazione Ufirst: https://ufirst.business/utenti/scarica-app. È inoltre disponibile un front-office telefonico dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 12.30 ai numeri 0577/240-112- 343- 346 -156 e l’URP, e al numero 0577/20115, dalle 9.00 alle 16.00.