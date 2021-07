Appuntamento con i tutor per i futuri studenti dell'Università di Siena

Lunedì 2 agosto incontro online dalle ore 10,30

Dopo le visite guidate alle sedi dell'Università di Siena, per i futuri studenti dell'ateneo lunedì 2 agosto è previsto un nuovo appuntamento con i tutor, per un'informazione da studente a studente, dedicato a chi si è già iscritto, a chi ancora è alle prese con la scelta del percorso di studi o magari si sta preparando ad affrontare il test di ammissione a un corso a numero programmato. Per domande e per chiarire eventuali dubbi, dalle ore 10,30 alle 11,30 si potranno incontrare online gli studenti tutor dell'ateneo, semplicemente entrando nella stanza virtuale al link https://meet.google.com/xdn-nmaq-xem Per agevolare la scelta del corso di studio l'Università di Siena ha attivato anche uno sportello di orientamento personalizzato, che permette di pianificare colloqui, visite alle strutture didattiche e incontri con i docenti tutor. Per prenotarsi si può scrivere a orientamento@unisi.it indicando il corso di studio di interesse tra i 74 proposti nelle sedi di Siena, Arezzo, Grosseto e San Giovanni Valdarno.Le prossime visite per far conoscere le sedi universitarie, i luoghi dove si fa didattica e ricerca. sono in programma il 10 settembre (prenotazione online su orientarsi.unisi.it/scelgo/come-scegliere/visita-unisi ).Per il nuovo anno accademico, l'ateneo ha già annunciato la ripresa delle lezioni in aula nelle condizioni di massima sicurezza, grazie anche agli spazi messi a disposizione dalle istituzioni cittadine.Contemporaneamente saranno mantenuti la didattica e i servizi a distanza, per permettere a chi non potrà risiedere a Siena di proseguire gli studi.Tutte le informazioni sui corsi e sulle modalità per immatricolarsi attraverso il percorso online sono disponibili nel portale orientarsi.unisi.it e all'indirizzo https://segreteriaonline.unisi.it