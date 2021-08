Scienze politiche e internazionali dell'Università di Siena: i corsi, le strutture e i servizi - VIDEO

Perché studiare Scienze politiche e internazionali all'Università di Siena? A spiegarlo bene è lo stesso Dipartimento in un video realizzato con Moviement HD e Dinamo Digitale, aziende del territorio che operano nel settore della comunicazione."Scegliere cosa e dove studiare è un passaggio fondamentale per costruire il tuo futuro. Iscrivendoti ad uno dei corsi di laurea di Scienze politiche e internazionali all'Università di Siena entrerai a far parte di una comunità del sapere con una prospettiva globale e incontrerai studenti di ogni parte del mondo, in una città vivibile e a misura di studente", esordisce così il filmato che poi presenta i propri corsi, le proprie strutture e servizi nell'ambito di un progetto di Orientamento e Tutorato in entrata."Confrontarsi e crescere sarà più facile in un dipartimento dove il rapporto tra docenti e studenti è di uno a dieci; un dipartimento dove i numerosi accordi di mobilità internazionale garantiscono continui scambi di studenti - continua il video - a Scienze politiche e internazionali troverai nuove prospettive per comprendere la complessità del nostro presente, attraverso uno studio attento del passato, per affrontare le sfide a cui le nostre società saranno sollecitate nel prossimo futuro".Seppure in continuità con la tradizione, l'offerta formativa attuale del Dispi è stata adeguata alle esigenze di un mondo del lavoro sempre più complesso e articolato. Infatti se per anni studiare Scienze politiche ha significato unicamente formarsi al lavoro nella burocrazia statale e negli enti locali, quindi prevalentemente nel settore pubblico, adesso studiare in questo dipartimento vuol dire anche formarsi per il mondo del settore privato, delle imprese e del terzo settore, con una grande apertura alle opportunità internazionali.Questi i link dei corsi di laurea del Dipartimento di Scienze politiche e internazionaliLaurea triennale in Scienze Politiche L36Laurea Magistrale in Scienze Internazionali - LM 52Laurea Magistrale in Scienze delle Amministrazioni - LM 63Laurea Magistrale in Sostenibilità sociale e management del welfare - LM 87