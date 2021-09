''Visita Unisi'', venerdì 10 settembre un nuovo appuntamento con gli studenti tutor alla scoperta dell'Università di Siena

Sarà l'occasione per conoscere i luoghi dove si fa didattica e ricerca, a Siena e ad Arezzo

“Visita Unisi" è l'iniziativa dell'Università di Siena dedicata a chi desidera conoscere le strutture dell'ateneo, i luoghi dove si fa didattica e ricerca, a Siena e ad Arezzo.Saranno gli studenti tutor a curare la prossima visita, in programma venerdì 10 settembre, gratuita riservata a gruppi di dieci persone.Gli studenti saranno accompagnati in brevi tour dei presidi universitari, nelle aule e nei laboratori, potranno scoprire la storia dell'ateneo, le opere custodite nei suoi musei, l'architettura dei suoi palazzi, parte di una città campus unica in Italia. A fine visita si potrà prenotare una visita al Palazzo Pubblico e al Duomo di Siena con una guida esperta del Centro Guide.Ad Arezzo è in programma la visita al Campus del Pionta, per conoscere la Biblioteca, il CampusLab, il Centro linguistico di ateneo, le palazzine e la caffetteria-mensa. Sarà anche l'occasione per informarsi sui corsi di laurea e post laurea.Per partecipare alla visita è necessaria la prenotazione online su Eventbrite.Questo il link alla pagina sull'iniziativaSempre nel portale https://orientarsi.unisi.it sono pubblicate tutte le informazioni sui corsi e sulle modalità per immatricolarsi attraverso il percorso online.