All'Università di Siena attivi i punti accoglienza delle matricole gestiti dagli studenti tutor

Mentre prendono il via in questi giorni le prime lezioni di alcuni corsi di laurea - la maggior parte inizierà la prossima settimana -, l'Università di Siena ha attivato in ciascun dipartimento un punto di accoglienza delle matricole, che potranno richiedere informazioni sui corsi, ma anche sui servizi offerti dall'ateneo, dall'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (Dsu) e dal Centro universitario sportivo (Cus).Il servizio, considerata la situazione epidemiologica, sarà offerto sia in presenza che a distanza fino all'8 ottobre in tutti i dipartimenti mentre il periodo di è posticipato dal 1° al 29 ottobre.Online sono pubblicati i calendari per ciascun dipartimento con le date e gli orari in cui i tutor saranno disponibili, https://www.unisi.it/didattica/orientamento-e-tutorato/tutorato-gli-studenti-universitari/punti-accoglienza-matricole