Pazienti oncologici, aperte all'Università di Siena le iscrizioni al master sulla prevenzione e gestione delle problematiche dietetico-nutrizionali

Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione del master di primo livello dell'Università di Siena in Prevenzione e gestione delle problematiche dietetico-nutrizionali del paziente oncologico.Il corso è rivolto ai laureati di area sanitaria coinvolti nella gestione del paziente oncologico in ambito clinico e sul territorio e in particolare ai laureati in dietistica che vogliano accrescere conoscenze specifiche attraverso una formazione interdisciplinare per identificare e prevenire fattori di rischio della patologia oncologica correlati a scorretti comportamenti alimentari e stili di vita.Il master, della durata di un anno, formerà dei professionisti capaci di gestire le alterazioni dello stato nutrizionale associate alla patologia oncologica, figure che potranno operare nelle strutture pubbliche e private che si occupano di alimentazione e nutrizione in ambito oncologico e in particolare nelle unità operative di Oncologia, Ematologia, Chirurgia, Nutrizione clinica, nelle unità di cure palliative, nelle aziende farmaceutiche che sviluppano e promuovono la nutrizione clinica applicata all’oncologia.Coordinatrice del master è la professoressa Anna Maria Aloisi, ordinario di Fisiologia presso il Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze dell’Ateneo. Per altre informazioni si può scrivere alla professoressa, annamaria.aloisi@unisi.it , e consultare il bando all'indirizzo https://www.unisi.it/didattica/post-laurea/masters/prevenzione-e-gestione-delle-problematiche-dietetico-nutrizionali-0