All'Università di Siena Welcome Week per gli studenti che partecipano ai programmi internazionali di scambio

Oltre trecento studenti e studentesse provenienti da paesi europei ed extraeuropei sono arrivati a Siena per i programmi di scambio internazionale e stanno partecipando alla Welcome Week organizzata dall'Ateneo, da sempre tra le università preferite dagli studenti che vogliono fare un'esperienza di studio all'estero. Altrettanti studenti in mobilità sono attesi per il secondo semestre.I giovani provengono principalmente da Spagna, Germania, Francia, Belgio, Portogallo, Irlanda, Regno Unito e Turchia. In questi giorni, attraverso varie iniziative, vengono fornite loro tutte le informazioni necessarie per il periodo di studio a Siena in questo primo semestre: il corso di italiano, i piani di studio, gli esami, i servizi universitari e del Dsu, tra i quali alloggi, mense, cultura e sport.Lunedì gli studenti sono stati accolti in aula magna e in aula magna storica, dove anche il rettore Francesco Frati ha dato loro il benvenuto, insieme al delegato alle Relazioni internazionali Luca Verzichelli."Con l'inizio delle lezioni del nuovo anno accademico sarete anche voi in aula con gli studenti dell'Ateneo e questo è un segnale importante - ha detto il Rettore -. Sappiano che partecipare a un programma all'estero non è solo studio, ma scambio e socialità. Sono sicuro che nella vostra esperienza a Siena troverete tutto quello che vi aspettate".La Welcome Week è organizzata dalla Divisione Relazioni internazionali in collaborazione con ESN Siena GES (Erasmus Students Network), che hanno curato incontri conviviali e varie iniziative, tra le quali il tour della città.