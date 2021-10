Al professor Francesco Stella dell'Università di Siena il Premio per la Traduzione del Ministero della Cultura

Al professor Francesco Stella, ordinario di Letteratura latina medievale e umanistica all'Università di Siena, è stato assegnato uno dei premi per la traduzione banditi dal Ministero della Cultura per il 2021, destinati a un traduttore in italiano di una o più opere da altra lingua classica o moderna o dialetto.



Il premio è stato assegnato al docente del Dipartimento di Filologia e Critica per il merito di aver avvicinato alla letteratura latina medievale lettori non specialisti e per lo stile traduttivo "filologicamente ineccepibile ma sempre limpido e netto".



Fra le opere considerate, il coordinamento della versione italiana della monumentale "Legenda Aurea" di Iacopo da Varazze (SISMEL, con G.P. Maggioni) e una serie di prime traduzioni assolute fra cui 70 testi dell'antologia "Poesia carolingia" (Le Lettere 1995, con G. Agosti e W. Lapini), la storia della ricerca di una coppa di sapienza nel "Fonte della vita" di Audrado di Sens (Le Lettere 1992), l'avventurosa "Translatio" di Eginardo, la "Visio Wettini" di Valafrido Strabone (prima visione poetica dell'aldilà, con F. Mosetti Casaretto), il primo libro del poema "Ysengrimus", i "Gesta Berengarii" (Pacini, 2009), la direzione della collana di traduzioni "Scrittori latini dell'Europa medievale" (Pacini) vincitrice del Programma europeo Creative Culture 2009 e di "Semicerchio. Rivista di poesia comparata", con sede presso l'ateneo senese, che da 35 anni ospita traduzioni da numerose lingue antiche e moderne.