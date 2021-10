Il professor Stefano Maci dell'Università di Siena eletto presidente 2022 della IEEE Antennas and Propagation Society

La società riunisce diecimila ricercatori del settore a livello internazionale



Il professor Stefano Maci, docente di elettromagnetismo e antenne presso il Dipartimento di Ingegneria dell'informazione e Scienze Matematiche dell'Università di Siena, è stato nominato presidente eletto dell'IEEE Antennas and Propagation Society (IEEE AP-S) per il 2022, e sarà pertanto presidente della stessa società nel 2023. L’IEEE AP-S è la più prestigiosa società internazionale nell’ambito delle antenne, propagazione ed elettromagnetismo applicato e conta circa diecimila iscritti. La società gestisce la più nota rivista del settore, l'IEEE Transaction on Antennas and Propagation (Impact Factor 4,388). Il professor Maci è stato eletto con una votazione on line aperta a tutti gli iscritti alla Society.



Elettromagnetismo, antenne e metasuperfici sono gli interessi di ricerca del professor Maci, che in Ateneo coordina un gruppo di 15 ricercatori e presiede la European School of Antennas and Propagation, scuola di dottorato internazionale che attualmente coinvolge 150 docenti di chiara fama e 40 istituzioni appartenenti a 14 paesi dell'Unione europea.



Nella sua lunga esperienza di coordinamento di progetti e di organizzazioni scientifiche e professionali, il professor Maci è stato presidente del Consorzio “Foreseen” (46 Istituzioni Europee), coordinatore scientifico di dieci progetti finanziati dall'Agenzia Spaziale Europea e tre volte investigatore principale di grandi progetti di ricerca nell’ambito dei programmi quadro dell’UE. Ha ricevuto per i suoi meriti scientifici vari prestigiosi riconoscimenti internazionali tra cui il grado di Fellow dell’IEEE, l’IEEE Chen To-Tai Distinguished Educator Award, l’EuRAAP Award, l’URSI Dellinger Gold Medal e l’IEEE Schelkunoff Prize. È autore di 180 articoli su riviste internazionali e di 11 capitoli di libri (8300 citazioni, h-index 47).