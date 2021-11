Visita a Siena del Chancellor di University of Tennessee

Nell’ambito del progetto di mobilità studentesca UTM in Siena, che vede la collaborazione dell’Università degli Studi di Siena, University of Tennessee at Martin e Learning Italy - Dante Alighieri Siena, nei giorni scorsi il Chancellor Dr. Keith Carver ha fatto visita ai 30 studenti che stanno attualmente partecipando al programma.Accompagnato da Luca Bonomi – presidente di Learning Italy – Dante Alighieri Siena - ha potuto conoscere la città e incontrare i rappresentanti delle istituzioni partner: il rettore professor Francesco Frati e il delegato all’internazionalizzazione professor Luca Verzichelli, e successivamente l’assessore al Turismo Alberto Tirelli in rappresentanza della Città.Il Chancellor Carver è rimasto sbalordito dall’accoglienza ricevuta ed è stato fortemente colpito dalla bellezza di Siena, dal valore storico artistico e dalla sicurezza della città, per la cui comunità ha espresso la più profonda gratitudine e vivo apprezzamento. Un ringraziamento particolare va all’Istituto di Istruzione Superiore “B. Ricasoli”, nelle persone dell'attuale dirigente scolastico professoressa Nadia Rigucci, del professor Tiziano Neri, ex dirigente scolastico, e di tutti i docenti dell’Istituto per avere permesso e favorito la partecipazione degli studenti alle attività dell’Azienda Agricola “La Selva”.Per lasciare un segno concreto della presenza di UTM a Siena, Chancellor Carver e Luca Bonomi hanno voluto donare delle piante a Legambiente Siena e alla sua presidente Francesca Casini, nell’ambito del progetto di riqualificazione ambientale della valle di Ravacciano.Il Chancellor ha manifestato l’intenzione di sostenere e implementare la collaborazione già in essere con la città di Siena incrementando il numero di programmi di mobilità e quindi gli studenti che avranno la possibilità di studiare nella nostra città per un semestre e godere delle straordinarie possibilità di crescita accademica e personale che questa può offrire.