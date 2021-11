Corso in fabbricazione digitale organizzato dalla rete mondiale di Fab Lab con la partecipazione dell’Università di Siena

Due open day il 19 e il 24 novembre per studenti e professionisti

Il Fab Lab dell’Università di Siena, laboratorio di fabbricazione digitale e co-design per la realizzazione di progetti di ricerca e innovazione diretto dalla professoressa Patrizia Marti, invita a due open day per studenti e professionisti - designer, architetti, ingegneri, imprenditori e artisti - per conoscere il nuovo corso semestrale Fab Academy in fabbricazione digitale.Il primo evento è un webinar gratuito, che si svolgerà venerdì 19 novembre dalle ore 17, per offrire una panoramica sul programma della Fab Academy, diretta dal Center for Bits and Atoms del MIT di Boston, in collaborazione con la rete mondiale di Fab Lab, di cui fa parte anche il il Fab Lab dell'Università di Siena: si parlerà delle modalità didattiche, dei moduli formativi, della gestione del portfolio personale, di sbocchi lavorativi e di ricerca.Mercoledì 24 novembre, direttamente nelle aule del Fab Lab dell’Ateneo in via Valdimontone, si svolgerà un laboratorio di approfondimento: un mini corso in presenza sulla modellazione 2D, uno dei moduli in programma nella Fab Academy. In questa occasione, i partecipanti del laboratorio potranno visitare tutti gli ambienti del Fab Lab, dove sono presenti macchinari, tavoli da lavoro, falegnameria, postazioni pc, sale studio e alcuni dei progetti realizzati (orario 10-12 e 17-19).Ci si può iscrivere ai due eventi all’indirizzo https://linktr.ee/fablabsiena Il corso di fabbricazione digitale Fab Academy è tra i più importanti al mondo e inizierà a gennaio 2022. Per le iscrizioni c’è tempo fino al 25 dicembre.Fab Academy è un programma formativo di circa 20 settimane che insegna agli studenti a immaginare, progettare e prototipare utilizzando strumenti e macchine per la fabbricazione digitale: stampa 3d, taglio laser, sensoristica, programmazione, produzione di materiali innovativi come le bioplastiche ma anche elementi di project management e proprietà intellettuale.Fab Academy è un'esperienza di apprendimento pratico in cui gli studenti si approcciano alla prototipazione rapida pianificando ed eseguendo un nuovo progetto ogni settimana, fino a realizzare a fine corso un vero e proprio portfolio personale.