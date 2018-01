''Dalla carta alla rete. Andata e ritorno'', presentazione del libro di Maurizio Boldrini all’Università di Siena

Un manuale di giornalismo contemporaneo ma anche “una lettura per chi voglia capire che cosa sta accadendo nel mondo dei media”. Maurizio Boldrini, giornalista e docente di giornalismo all’Università di Siena, tra i fondatori del corso di laurea in Scienze della comunicazione, ha pubblicato un nuovo libro con l’editore “La casa Usher”, nella collana “i Libri di Omar”: “Dalla carta alla rete. Andata e ritorno”. Un titolo “emblematico” - come dice l’autore - che guarda al futuro del giornalismo non solo nel digitale, ma anche in un rinnovato utilizzo della carta, e nella sempre maggiore ibridazione tra i diversi media, e soprattutto indica una prospettiva, che dovrà fondarsi sulla qualità delle redazioni e sullo spessore della formazione dei futuri giornalisti e comunicatori.Il libro verrà presentato all’Università di Siena, presso il Santa Chiara Lab, mercoledì 10 gennaio alle ore 11. Discuteranno con l'autore sui temi del libro i professori Giovanni Boccia Artieri, dell’Università di Urbino, e Giovanni Manetti, dell’Università di Siena. L'iniziativa è aperta al pubblico.