Fondazione Mps dona le proprie pubblicazioni alla Sala Rosa dell’Università di Siena

Parte entreranno in consultazione, parte saranno distribuiti agli interessati

Oltre 600 libri di arte, storia e cultura in generale messi a disposizione dei cittadini

Sono oltre 600 i volumi che la Fondazione Mps ha donato all’Agorà di Sala Rosa, di cui 40 titoli saranno in consultazione in doppia copia, mentre le restanti copie verranno messe in distribuzione per studenti e cittadini. Accolti in un luogo di aggregazione culturale e di socializzazione dove poter studiare, documentarsi e informarsi, i lettori avranno dunque a disposizione, in lettura e da conservare, testi che trattano di arte, storia e cultura generale. L’accordo tra la Fondazione e il Sistema bibliotecario dell’Università degli Studi di Siena rientra in un più ampio scenario di collaborazione e partenariato tra l’ente e l’Ateneo.Nell’ambito del progetto di diffusione alla comunità dell’immenso patrimonio culturale del nostro territorio, sono arrivate a oltre 5.000 le donazioni di volumi della Fondazione a destinatari selezionati, tra cui le biblioteche dell’Ateneo, della provincia, scuole, associazioni, altri enti del territorio e la casa circondariale di Santo Spirito.