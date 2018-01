Improvvisazione teatrale al Santa Chiara Lab: tre spettacoli e tre lezioni in collaborazione con Aresteatro

Il Santa Chiara Lab dell’Università di Siena, in collaborazione con la Compagnia teatrale Aresteatro, propone un ciclo di appuntamenti aperti agli studenti e alla città dedicati all’improvvisazione teatrale.Si parte già domani, 1 febbraio, alle ore 21.15, presso l’Auditorium del Santa Chiara Lab, con il primo di tre spettacoli che porteranno in scena la sfida tra due squadre di attori-giocatori armati soltanto della loro fantasia. Senza testo, senza costumi e senza scenografia, gli attori costruiranno improvvisando storie, personaggi e situazioni su temi e stili proposti dal pubblico.Da Shakespeare a Tarantino, dalla soap opera alla sceneggiata napoletana, il pubblico potrà assistere ad uno spettacolo diverso a ogni replica, ricco di exploit, gag e momenti di intensità teatrale. Gli altri appuntamenti del match d’improvvisazione teatrale si terranno il 15 e il 28 febbraio.L’8 febbraio si terrà invece, sempre al Santa Chiara Lab, la prima di tre lezioni sull’uso della tecnica di improvvisazione teatrale. Il percorso didattico dello stage affronterà la tecnica teatrale e lo stimolo dei meccanismi creativi e interpretativi individuali, per poi passare alla creazione collettiva, all’ascolto e rilancio delle proposte altrui e alla creazione della struttura. Le lezioni successive si terranno il 22 febbraio e il 1° marzo.Per informazioni: http://santachiaralab.unisi.it/news/campionato-professionisti-match-dimprovvisazione-teatrale/