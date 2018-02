Al via all’Università di Siena un progetto di potenziamento della didattica che coinvolge Cina e Vietnam

Gli Atenei e imprese si confrontano tra Europa ed Estremo Oriente

Siena capofila, partecipa anche l’Università Škoda Auto

Ha preso il via ufficiale all’Università di Siena il progetto internazionale "Joint Enterprise University Learning" (JEUL) di potenziamento della didattica tra Europa e Oriente. Il progetto JEUL mira a una forte interazione tra atenei e imprese per migliorare rilevanza e fruibilità dell'apprendimento universitario nel mondo del lavoro.Obiettivi del progetto sono la creazione di una forte collaborazione fra università e impresa per la definizione di curricula accademici che migliorino le prospettive di ingresso nel mondo del lavoro. JEUL, che conta su un finanziamento dell’Unione Europea di 935.000 Euro, coinvolge università europee, cinesi e vietnamite, con il coordinamento dell’Università di Siena, promuovendo la collaborazione con le imprese.In particolare, gli studenti di ogni università partner potranno accedere a moduli di formazione specifica sul funzionamento delle imprese e a programmi di training e placement mirati all’acquisizione di conoscenze utili per essere immediatamente operativi in azienda.“Il progetto Joint Enterprise University Learning – spiega il professor Maurizio Pompella, ordinario del dipartimento di Studi aziendali e giuridici dell’Università di Siena, coordinatore del progetto - valorizza la vocazione dell’Università al confronto con l’impresa in un contesto multinazionale. Siena è capofila di una collaborazione tra università di grande prestigio sia europee che asiatiche, tra cui la Škoda University, che è un’istituzione privata finanziata dalla multinazionale Škoda Auto. Un esempio avanzato quest’ultima di un fenomeno emergente nel mondo della formazione universitaria mondiale”.Partner del progetto sono: l'Università di Siena, la University of Economics di Ho Chi Minh (UEH) e la Banking University di Ho Chi Minh (BUH) dal Vietnam, le Università di Nankai e Nanjing Cina), Università dalla Cina, la Kent University del Regno Unito, la lituana Vilnius University, la ŠKODA AUTO University e EU-China Economics & Politics Institute della Repubblica Ceca.Il progetto è finanziato dal Programma Erasmus Plus dell’Unione Europea, nel quadro dell'azione Capacity Building in the Field of Higher Education 2017 – Call EAC/A03/2016.