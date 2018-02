A Siena il Convegno ''Conoscenza, prevenzione e sicurezza sismica''

Venerdì 9 febbraio a partire dalle ore 14.30 presso l’Aula Magna dell’Università di Siena, in via Banchi di Sotto, 55

Venerdì 9 febbraio presso l’Aula Magna dell’Università di Siena si terrà un Convegno di grande rilevanza visti i relatori presenti che affronterà le principali tematiche riguardanti la prevenzione e la sicurezza sismica degli edifici esistenti. Si tratta della prima giornata di un percorso formativo che si articolerà in quattro seminari tematici, che affronteranno nel dettaglio i vari aspetti della sicurezza sismica. Gli incontri saranno incentrati su tematiche come la pericolosità sismica locale e la valutazione della sicurezza di edifici esistenti, con particolare attenzione a soluzioni tecniche innovative per migliorare la sicurezza delle componenti strutturali.L’evento è organizzato dall’Ente Senese Scuola Edile in collaborazione e con il patrocinio dell’Università degli Studi di Siena, dell’Ordine degli Architetti, del Collegio dei Geometri e del Collegio dei Periti Industriali (che hanno partecipato all’elaborazione del programma didattico e dei contenuti tecnici), della Cassa Edile, di Ance Siena e dell’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari.Prenderanno parte all’incontro del 9 febbraio esperti a livello locale e nazionale, che porteranno il loro contributo in merito a tematiche cruciali come l’importanza della microzonazione sismica del territorio urbanizzato, gli aspetti normativi e tecnici di prevenzione sismica del patrimonio storico – monumentale e le esperienze sul campo nelle fasi pre e post emergenza.In particolare, interverranno in qualità di relatori il Prof. Dario Albarello, Docente dell’Università di Siena e Componente della Commissione Nazionale Grandi Rischi; il Prof. Antonio Borri dell’Università di Perugia; la Prof.ssa Giovanna Bianchi dell’Università di Siena; l’Ing. Luca Nassi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Il lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del Presidente della Scuola Edile Giannetto Marchettini, dal Rettore dell’Università di Siena Francesco Frati e dai rappresentanti degli ordini professionali.Il Presidente della Scuola Edile e della Cassa Edile della provincia di Siena Giannetto Marchettini dichiara: “È forte il nostro impegno come enti per accompagnare una rifondazione del settore delle costruzioni che consenta di rimettere in gioco le risorse umane, professionali ed imprenditoriali oggi rimaste. Serve un piano per la messa in sicurezza dell’ enorme patrimonio immobiliare privato e pubblico della nostra provincia, servono competenze e qualificazione. Questo è l’obiettivo di questa iniziativa che ha una valenza culturale e anche tecnica, e che vede coinvolti sotto il coordinamento dell’Arch. Nicola Valente gli Ordini professionali di ogni tipo.”Dopo il convegno del 9 Febbraio il ciclo d’incontri continuerà con la seconda e la terza giornata, incentrate maggiormente sulle competenze tecniche e professionali tramite approfondimenti tecnici in merito alle risposte sismica di diverse tipologie edilizie (quella storica in muratura e quella moderna in cemento armato e acciaio) con trattazione di casi studio per analizzare strategie e tecniche di miglioramento statico e sismico.L’ultima giornata, invece, sarà dedicata ad una visita guidata a Visso (MC), dove sarà possibile valutare i danni del recente sisma che ha colpito il centro Italia e dove sono attualmente in corso anche le opere di ricostruzione degli edifici danneggiati.(Per informazioni ed iscrizioni Scuole Edile Senese tel. 0577 223459).