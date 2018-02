International Darwin Day, all’Università di Siena due appuntamenti di divulgazione scientifica il 14 e 16 febbraio

In occasione dell'International Darwin Day, iniziativa internazionale che celebra la teoria dell’evoluzione a oltre due secoli dalla nascita del celebre naturalista britannico, l’Università di Siena organizza due eventi di divulgazione scientifica, il 14 e il 16 febbraio.Con lo stesso spirito della giornata internazionale, gli eventi organizzati a Siena hanno l’obiettivo di avvicinare le persone all'osservazione della natura e alla curiosità scientifica e di sensibilizzare i giovani e i cittadini contro la disinformazione e il fenomeno delle fake news.Le iniziative sono organizzate dal Sistema Museale Universitario Senese – SIMUS, in collaborazione con l’Unione Atei Agnostici e Razionalisti - UAAR, sezione di Siena.Mercoledì 14 febbraio, alle ore 17, presso l'aula magna storica del Rettorato, saranno proposti interventi brevi su differenti tematiche che hanno le loro fondamenta nella teoria evolutiva. Dopo l’introduzione del rettore dell’Università di Siena, Francesco Frati, docente di biologia evolutiva, seguiranno gli interventi di Alessandro Schiafone, del Museo di Scienza della terra dell’Ateneo, “Darwin VS Pokemon. I tempi dell’evoluzione”, Daniela Marchini, del dipartimento di Scienze della vita, “Insetti tra accoppiamento e fecondazione. Le modalità di trasferimento degli spermatozoi”, Ilaria Bonini, del Museo Botanico “Spinose coincidenze. Convergenze evolutive nel mondo vegetale”, Luca Foresi, del Museo di Scienza della terra “C’è un delfino nel mio giardino. La storia geologica di un territorio attraverso i fossili”, Stefano Ricci e Giulia Capecchi, del dipartimento Scienze fisiche, della terra e dell'ambiente “Noi chi siamo, Homo sapiens o homo sapiens sapiens?”.Venerdì 16 febbraio, dalle ore 17, presso il complesso didattico San Niccolò, si parlerà di scienze della vita e nuove tecnologie con Claudio Leonzio, del dipartimento Scienze fisiche, della terra e dell'ambiente, con l’intervento “Che fine fanno le specie? Uno sguardo al passato e al presente” e Edmondo Trentin, del dipartimento di Ingegneria dell'informazione e scienze matematiche, “Macchine intelligenti e libero arbitrio (con necessarie e ancorché semplici implicazioni tecnologiche)”.Per informazioni: http://www.simus.unisi.it/it/2018/02/06/international-darwin-day-2018-gli-appuntamenti-di-siena/