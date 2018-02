All’Università di Siena corso di alta formazione in ''Diritto della crisi d’impresa''

Mira ad approfondire le materie del diritto concorsuale e della gestione delle crisi il corso di alta formazione in “Diritto della crisi d’impresa” organizzato dal dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena, sotto la direzione scientifica della professoressa Stefania Pacchi e con il coordinamento didattico del professor Vincenzo Caridi.Il corso, giunto all’undicesima edizione, offre ancora una volta ai professionisti del settore l’opportunità di affrontare temi di stretta attualità del diritto della crisi d’impresa, ponendo particolare attenzione ai profili applicativi della relativa disciplina. Si rivolge ad avvocati, commercialisti, notai, magistrati, consulenti del lavoro, funzionari degli uffici legali di imprese pubbliche e private, funzionari degli uffici tributari, addetti alle vendite giudiziarie e, più in generale, a tutti coloro che intendano acquisire una formazione specialistica nella materia affrontata.Per utile integrazione delle lezioni frontali, i partecipanti al corso potranno accedere mediante la piattaforma moodle di “Usiena integra” al materiale didattico fornito dai docenti, alle più rilevanti pronunce giurisprudenziali relative ai singoli argomenti trattati, oltre che alle videoregistrazioni delle lezioni in aula.Il corso, organizzato su sette giornate, avrà inizio il 2 marzo, con lezioni che si svolgeranno durante la mattina e il pomeriggio presso la sede del dipartimento, in via Mattioli, 10, a Siena.Le iscrizioni, online dalla pagina https://segreteriaonline.unisi.it/Home.do del sito dell’Università di Siena, rimarranno aperte fino al 28 febbraio.Il corso è accreditato, ai fini dell’adempimento degli obblighi formativi gravanti sugli iscritti, da parte dell’ordine degli avvocati di Siena, dell’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Siena, dei consulenti del lavoro e della scuola superiore della magistratura.