Ciclo di seminari interdisciplinari al Santa Chiara Lab dell’Università di Siena

“Le politiche europee agroalimentari tra tutela del consumatore e valorizzazione del territorio" saranno al centro di un ciclo di seminari interdisciplinari all’Università di Siena, a partire dal prossimo 2 marzo.Origine e qualità dei prodotti agroalimentari, politica del vino e gestione del territorio, principi della nutraceutica, nuovi progetti nel settore dell'alimentazione e politiche agroalimentari sostenibili sono i temi che saranno affrontati durante gli incontri, che si terranno al Santa Chiara Lab dell’Ateneo, in via Valdimontone 1.Il ciclo di seminari è organizzato con il coordinamento scientifico della professoressa Sonia Carmignani, docente di diritto agrario e delegata del rettore alla didattica e al Santa Chiara Lab, nell'ambito delle attività del Teaching and Learning Center dell’Università di Siena, ed è aperto alla partecipazione di tutti gli interessati su prenotazione, con un numero di posti limitato.“Obiettivo dei seminari – spiega la professoressa Carmignani – è rispondere alle esigenze di crescita professionale con una proposta formativa che possa fare da ponte tra il mondo accademico e quello del tessuto produttivo del territorio, attraverso la condivisione di esperienze e l’esplorazione di metodologie di apprendimento innovative, che promuovano l’acquisizione di quelle competenze trasversali sempre più indispensabili negli attuali contesti lavorativi”.Per il ciclo di incontri, che proseguiranno fino al 21 aprile, è previsto il riconoscimento di crediti formativi agli studenti per "Attività utili all'inserimento nel mondo del lavoro".