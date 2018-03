Formazione post laurea in Fitoterapia: all’Università di Siena due master e tre corsi di perfezionamento per specializzarsi in questo campo

Dalla pianta al farmaco, affrontando i vari aspetti della biologia vegetale, della fitochimica, con particolare attenzione per gli aspetti della legislazione e controlli di qualità dei fitoterapici, e l’applicazione della fitoterapia per la cura di varie patologie e per il benessere: l’Università di Siena, sulla scorta del successo delle edizioni precedenti, propone anche quest’anno diversi percorsi di formazione post laurea per diventare esperti in Fitoterapia.Un master di I livello, uno di II livello e tre corsi di perfezionamento a cui è possibile iscriversi fino al 9 marzo sono le proposte per l’anno accademico in corso.Il master di I livello, della durata di 12 mesi, si rivolge ai laureati triennali e magistrali in discipline scientifiche. Il corso di II livello si rivolge a laureati magistrali in discipline scientifiche (Farmacia, CTF, Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Chimica, Biologia) e prevede due anni di lezioni frontali in aula, laboratori pratici e visite guidate ed un terzo anno di tirocinio, stage e studio personale teso alla realizzazione e alla discussione di una tesi finale.I corsi si propongono di formare i partecipanti in modo che possano rispondere con professionalità alle richieste di pazienti che vogliono ricorrere a prodotti basati sulle piante medicinali o sulle loro preparazioni per curarsi e allo stesso tempo formare professionisti capaci di operare nell’industria dei prodotti vegetali.I corsi di perfezionamento in “Fitoterapia”, “Fitoterapia applicata” e “Preparazioni Galeniche Fitoterapiche”, della durata di un anno, approfondiscono specifici aspetti della formazione.Le lezioni sono tenute da docenti dell’Università di Siena, che vanta la più antica Scuola Italiana di Fitoterapia, e di altri Atenei, insieme a professionisti che operano nel settore delle piante medicinali.Le lezioni saranno affiancate da attività in laboratorio e visite all’orto botanico, ad aziende di produzione di prodotti vegetali e a coltivazioni di piante officinali.Tutti i bandi sono pubblicati on line alla pagina: https://www.unisi.it/didattica/corsi-post-laurea