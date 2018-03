Competizione Italiana di Mediazione 2018: premiata la squadra di studenti dell'Università di Siena

L'Università di Siena è stata premiata alla CIM 2018, Competizione Italiana di Mediazione che si è tenuta a Milano la scorsa settimana, sul tema della conciliazione e risoluzione delle controversie.La squadra dell'Ateneo, composta dagli studenti del dipartimento di Giurisprudenza Giorgia Felice, Geraldine De Maria, Elisa Tessitore, Rita Maresca, Federica Cuozzo e Raffaella Apicella, e formata ed assistita dal coach avvocato Daniele Petteruti, si è infatti distinta per la "miglior capacità di sviluppare opzioni di interesse reciproco".Nella competizione, giunta alla sua sesta edizione, le squadre di 22 università, composte da più di 240 studenti provenienti da tutta Italia, sono state chiamate a sfidarsi in una serie di mediazioni simulate, con lo scopo di dimostrare le capacità dei propri rappresentanti a negoziare le controversie in modo cooperativo ed efficace.La partecipazione della squadra dell'Ateneo senese alla manifestazione, organizzata dalla Camera Arbitrale Internazionale di Milano e dall'Università Statale di Milano, si inserisce nell'ambito dell'attività di formazione e ricerca intorno ai metodi non contenziosi di gestione dei conflitti, da anni portata avanti dal dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Siena, diretto dalla professoressa Stefania Pacchi.