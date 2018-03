Corso di aggiornamento professionale in ''Social media, web marketing e comunicazione digitale'' all’Università di Siena

Il marketing e la comunicazione digitale, ambiti in continua trasformazione e di grande rilevanza per lo sviluppo di un progetto di impresa, sono al centro del corso di aggiornamento professionale in “Social media, web marketing e comunicazione digitale” organizzato dall’Università di Siena.Il corso, giunto alla sua settima edizione, si svolge nell’ambito delle attività didattiche del master in Comunicazione d’impresa e ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una panoramica aggiornata di tecniche e strategie per pianificare, gestire e misurare le dinamiche di interazione tra brand e consumatori.Obiettivo è lo sviluppo di competenze di tipo teorico, pratico e operativo nel settore della comunicazione di impresa e del Web 2.0, dalla progettazione di siti web e l’uso dei social media per creare delle relazioni solide fra le aziende e le persone, alla pianificazione di una campagna di pubblicità online.Il corso, della durata di 55 ore, sarà tenuto da docenti e esperti provenienti sia dal mondo accademico (oltre all’Ateneo senese, Università Pompeu Fabra di Barcellona, SDA Bocconi, Università di Urbino) che da quello delle imprese (InTarget Group, Studio Pasquini Associati), e prevede all’interno di ogni lezione la discussione di case histories aziendali ed esercitazioni pratiche.Le attività formative si svolgeranno nei mesi di maggio e giugno e, anche per venire incontro alle esigenze di chi lavora, nelle sole giornate di venerdì e sabato.Il termine per iscriversi è il 12 marzo.Tutte le informazioni sono sul sito http://www.mastercomunicazioneimpresa.it Contatti: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .