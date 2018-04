Festival dell’italiano: domenica 8 aprile giornata conclusiva all’Università di Siena, dedicata alla lingua della Costituzione

Ospite il filosofo francese Marc Augé

Presentazione del libro sulla Resistenza scritto con il partigiano e uomo politico Aristeo Biancolini

L’Università di Siena partecipa all’organizzazione dell’evento che in città, fino a domenica 8 aprile, celebra la lingua italiana, nella sua evoluzione e nelle sue declinazioni nei settori specifici di comunicazione. Molti personaggi pubblici, intellettuali, politici, studiosi, professionisti della parola, artisti, giornalisti, divulgatori animano le giornate del Festival dell’italiano e delle lingue d’Italia, “Parole in cammino”.Domenica 8 aprile, nell’aula magna del Rettorato dell’Ateneo, si svolgerà la sessione conclusiva del festival, dedicata alla Costituzione italiana. Alle 9 si aprirà il convegno “La Costituzione italiana fra storia e attualità”, con i saluti del rettore Francesco Frati e il coordinamento del professor Andrea Pisaneschi. Ospite speciale della mattinata sarà il celebre filosofo francese Marc Augé, con un intervento su “società e migrazioni”.Si parlerà della lingua della nostra Costituzione, e della chiarezza e dell’attualità dell’italiano utilizzato, con docenti universitari, italianisti e traduttori come Michele Cortellazzo, Pietro Costa e Silvia Calamandrei. Gli autori Andrea Fantocci e Monica Tozzi presenteranno il loro libro, “Noi non saremo mai come loro”, scritto in collaborazione con il partigiano e uomo politico senese Aristeo Biancolini, e dedicato alla Resistenza e a storie dei giovani che si unirono alla lotta contro il fascismo. Mario Morcellini e il fotografo Giovanni Currado parleranno di “L’Italia al voto: quando il web era la strada”, anche con una mostra fotografica.Infine si terranno le premiazioni per le migliori definizioni d’autore, per il contest fotografico “scatta l’italiano” e altre iniziative, e sarà presentato il concorso “La Costituzione in emoji”, al quale partecipano gli studenti di tre scuole della città.Il programma completo della giornata è qui: https://www.ilfestivaldellalinguaitaliana.it/il-programma/