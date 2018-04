''Loading Future'': come è il presente e come sarà il futuro del mondo del lavoro

All’Università di Siena confronto tra giovani e professionisti di imprese italiane internazionali

Le tecnologie che hanno cambiato l’economia, le opportunità e i rischi del mercato elettronico, il funzionamento delle criptovalute, gli obiettivi di sviluppo sostenibile e i mutamenti nel mondo del lavoro alla luce della robotizzazione dei processi: la globalizzazione e i nuovi trend mondiali sono stati protagonisti all’Università di Siena, grazie all’intervento di testimoni di eccezione, durante l’evento Loading Future, organizzato nella sede di San Francesco dall’associazione USiena Alumni, dalla scuola di Economia e Management, dai dipartimenti di Economia politica e statistica e di Studi aziendali e giuridici dell’Università di Siena, e dall’associazione studentesca UBES society.Il racconto di esperienze straordinarie di impresa e innovazione si è alternato con l’analisi e le osservazioni di docenti universitari, in una giornata nata con l’obiettivo di avvicinare i giovani laureati e laureandi ai grandi fenomeni che sempre di più caratterizzeranno il mondo del lavoro, mirando ad offrire un’occasione per incontrare manager, imprenditori, professionisti e studiosi, in un contesto non mediato, con la possibilità di interagire con domande e momenti di laboratorio e discussione.Grandissima è stata la partecipazione nell’aula delle Colonne, dove i relatori hanno portato storie concrete di sviluppo e innovazione imprenditoriale di livello internazionale, riuscendo facilmente a illustrare gli effetti pratici di fenomeni che appaiono teoricamente molto complessi, come i bitcoin o la tecnologia blockchain, o il significato e la portata di nuove professioni, come il data scientist, o il tema del ruolo umano alla luce della diffusione dei robot nella fabbricazione: fenomeni inseriti in un mondo in continuo e rapido cambiamento, che ha evidenziato la necessità di uno sviluppo sostenibile sia dal punto di vista ambientale che sociale.Il rettore Francesco Frati, intervenuto per un saluto, ha sottolineato l’importanza del networking, del fare rete, tra chi è già nel mondo del lavoro e tra i giovani che si apprestano ad entrarvi: un’azione di condivisione di saperi che l’Università di Siena mette in campo per i suoi studenti e laureati, di cui l’associazione USiena Alumni, presieduta dalla manager Cinzia Angeli, laureata dell’Ateneo, è un esempio di successo.Molti i relatori, alcuni nomi molto noti, tutti con storie professionali di alto livello, nei settori più vari, in Italia e all’estero, la maggior parte dei quali hanno compiuto i propri studi all’Università di Siena: Giulio Ancilli – Co-founder Prometeo, Gianni Bonaiuti – Docente Università di Siena, Niccolò Borracchini – General Manager Gruppo Pramac, Daniele Bruttini – Co-founder e Managing Director Quomi, Fabrizia Capillo – Senior Associate, Financial service PwC, Michele Cignarale – Blockchain Manager TBox Chain, Costanza Consolandi – Docente Università di Siena, Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici, Ilaria Dalla Riva – Banca Monte dei Paschi di Siena, Duccio Gazzei – BNL BNP Paribas, Claudia Laricchia – Climate Reality Project di Al Gore e Future Food Institute, Luca Morandi – Senior Investment Manager Fondo Quadrivio, Marco Muotri – Management Consultant Accenture, Domenico Prattichizzo - Docente Università di Siena, Angelo Riccaboni – Docente Università di Siena, Chair Fundación PRIMA, Cosimo Spera – Start-up team builder, Visionario, Ideatore di Strategie, Andrea Tinè – Co-founder BlackMount, Giacomo Melani - Partner Knowità.Il confronto tra i giovani ed esperienze professionali in settori e in aree diverse, elaborato in momenti di discussione e laboratorio, come ha ricordato la presidente Angeli, “ha mirato a dare un contributo per proposte per il futuro della formazione universitaria”, in un’ottica di collaborazione sempre più stretta tra l’Università e il mondo del lavoro.