La Chiesa Valdese e l’esperienza dei corridoi umanitari. Le procedure di valutazione dei ricorsi per la protezione internazionale

Martedì 17 aprile all’Università di Siena, ore 15, lezione pubblica sul tema dei rifugiati, tra antropologia e diritto internazionale

Le informazioni sui paesi di origine dei migranti, e l’esperienza dei corridoi umanitari: questi i temi di approfondimento che saranno affrontati domani all’Università di Siena, per la prossima lezione aperta al pubblico del ciclo di incontri "L'Europa come rifugio? La condizione di rifugiato tra diritto e società nell'abito delle politiche dell'Ue".A partire dalle ore 15, nel palazzo del Rettorato, interverrà Ottavio Colamartino, giudice presso il Tribunale di Genova Sezione stranieri, che parlerà dell'uso delle Informazioni sui paesi di origine (COI) nella valutazione dei ricorsi dei richiedenti protezione internazionale. Colamartino proporrà anche una simulazione pratica sull'utilizzo dei report riguardanti i paesi di origine dei richiedenti.Seguirà l’intervento dell'avvocato Ilaria Valenzi, consulente della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia, del Foro di Roma, che interverrà sul ruolo che la chiesa valdese sta svolgendo nell'accoglienza dei richiedenti asilo, raccontando l’esperienza dei corridoi umanitari e offrendo spunti di riflessione sul rapporto tra modello giuridico e modello teologico di accoglienza.Il ciclo di lezioni, che continuerà fino al 15 maggio, coinvolge giuristi e antropologi universitari, insieme ad associazioni, enti e istituzioni, e affronta anche temi specifici o poco noti, come ad esempio le minoranze gay LGBT tra i rifugiati, le persecuzioni per motivi religiosi, l’accoglienza nelle istituzioni religiose, i racconti personali dei migranti, le loro storie e recupero dell'identità di sé.Gli incontri nascono dalla collaborazione tra la Cattedra di diritto ecclesiastico e canonico del dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Siena, e gli insegnamenti antropologici del dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive, con la collaborazione del Centro di informazione Europe Direct di Siena.Il programma dei seminari è disponibile online alla pagina web http://www.europedirect.unisi.it/2018/03/12/seminari-leuropa-come-rifugio-la-condizione-di-rifugiato-tra-diritto-e-societa-nellambito-delle-politiche-dellue/