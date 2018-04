Da studente a studente: incontro informativo sui test di ammissione ai corsi di area medica dell'Università di Siena

E' dedicato ai test di ammissione ai corsi di studio a numero programmato di area medica l'incontro di orientamento che si terrà mercoledì 18 aprile all'Università di Siena.Alle ore 14, presso l'aula magna del Complesso didattico di San Miniato, i giovani interessati al percorso universitario in Medicina e chirurgia, Professioni sanitarie, Dentistry and Dental Prosthodontics, avranno la possibilità di confrontarsi direttamente con i docenti e gli studenti tutor, per chiarire dubbi e curiosità e ricevere consigli su come prepararsi efficacemente al test di ammissione. Inoltre potranno cimentarsi in una simulazione della prova, per capire in cosa concretamente consiste e mettere subito in pratica i suggerimenti. Contemporaneamente, nell'aula 12B, si parlerà del corso di laurea in Biotecnologie e sarà possibile partecipare alla simulazione del test per questo corso di studio.Al mattino, dalle 10 alle 13, i ragazzi potranno conoscere le strutture del polo scientifico, dei laboratori e del museo anatomico, prendendo parte ad una visita guidata. L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle numerose attività di orientamento che l'Ateneo senese organizza durante tutto l'anno accademico, dedicate agli studenti delle scuole superiori e alle loro famiglie.Per partecipare è consigliata la prenotazione on line: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-da-studente-a-studente-i-test-di-ammissione-ai-corsi-di-area-medica-44093995327