Dal 22 al 25 aprile torna la festa del Carciofo di Chiusure

Appuntamento con la tradizionale nel borgo del comune di Asciano: protagonista il prodotto che fino alla metà del ‘900 ha rappresentato una vera e propria risorsa per il territorio e l’economia delle crete

Un weekend da trascorrere immersi nel cuore delle Crete Senesi per celebrare il gusto e la tradizione del carciofo. Dal 22 al 25 aprile l’appuntamento è a Chiusure, nel comune di Asciano, con la Festa del carciofo, la tradizionale manifestazione organizzata con l’obiettivo di promuovere e valorizzare i prodotti tipici di questo angolo di Toscana, su tutti il carciofo di Chiusure e il pecorino delle Crete Senesi.Notissimo lo è stato fin dall’antichità. Basti pensare che nel ‘600 è ricordato nel diario di un viaggiatore anonimo e che, fino alla metà del ‘900 ha rappresentato una vera e propria risorsa per il territorio e l’economia delle crete. A colpo d’occhio, da Chiusure fino a Monte Oliveto, si potevano ammirare distese infinite di carciofi tanto che, con una produzione annua di diecimila unità, il carciofo di Chiusure veniva commercializzato fino alla Maremma. Il carciofo di Chiusure ha forma affusolata, di colore scuro, è particolarmente compatto e robusto con foglie color vinaccia. E’ estremamente tenero. Gli usi del carciofo di Chiusure sono indissolubilmente legati alla tradizione rurale, storicamente connessa alla pastorizia. Veniva utilizzato come strumento per cardare la lana appena tosata e per cagliare il latte prima di trasformarlo in formaggio. Altro uso, molto frequente, quello curativo, soprattutto per la cura del fegato, delle vie biliari o come diuretico.Venerdì 22 aprile ore 20.30 Cena del Carciofo (Info e prenotazioni 3386873210), durante la cena esibizione de I soliti ignoti. Sabato 23 aprile 9.30 apertura mercatino, ore 10 Crete MTB Experience Tour in Mountain Bike alla scoperta delle Crete Senesi (Info e prenotazioni 3292467172), ore 12 stand gastronomico aperto fino a sera, ore 16 musica dei Tolomei’s Brothers, ore 19 Dj Set Gianni M. Domenica 24 aprile ore 9.30 apertura Mercatino, ore 10 Bike to the Future Tour guidato in E-bike alla scoperta delle Crete Senesi (Info e prenotazioni 3515867866), ore 12 stand gastronomico aperto fino a sera, ore 14.30 laboratorio “La bottega di Geppetto”, ore 16 esibizione della Filarmonica G. Verdi di Asciano, ore 19 Dj Set Gianni M. Lunedì 25 aprile ore 9.30 apertura Mercatino, ore 10 Crete MTB Experience Tour in Mountain Bike alla scoperta delle Crete Senesi, ore 12 stand gastronomico aperto fino a sera, ore 12 canzoni popolari con Gli Amici di’ Chianti, ore 14.30 laboratorio “La bottega di Geppetto”, ore 16 musica dei M.G.A.M.E.S. of rock.