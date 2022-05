In un incidente stradale tra un'autovettura e una moto avvenuto alle 14 di oggi, mercoledì 18 maggio, in via Martiri della Libertà ad Asciano, un 26enne è rimasto seriamente ferito e, dopo i primi soccorsi dei sanitari del 118 dell’Asl Toscana sud est, è stato trasportato in gravissime condizioni (codice 3) al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena.Sul posto sono intervenuti l’automedica di Nottola, l’ambulanza della Misericordia di Rapolano Terme e i Carabinieri.