Intervento del 118 dell'Asl Toscana sud est per una caduta di bicicletta avvenuta attorno alle 12.45 di oggi, sabato 20 novembre, a Castelnuovo Berardenga sulla strada comunale di Mocenni.Coinvolta una donna di 30 anni, che è stata trasportata in codice 2 (giallo) al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Misericordia di Castellina in Chianti.