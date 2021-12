Autovettura si ribalta sulla Siena-Bettolle: 3 feriti, una donna in codice rosso

Incidente sulla Siena-Bettolle, all'altezza di Castelnuovo Berardenga in direzione Bettolle, intorno alle 13.20 di oggi, martedì 7 dicembre.Un'autovettura si è ribaltata e le tre persone che si trovavano a bordo sono state soccorse dai sanitari dell'Asl Toscana sud est. Dopo i primi interventi, una donna di 83 anni ed un uomo di 76 sono stati trasportati rispettivamente in codice 3 (rosso) e codice 2 (giallo) al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. Il terzo ferito, in codice 1, è stato invece medicato sul posto.Oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco del Comando di Siena e la Polizia Stradale.