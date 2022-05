Castelnuovo: pubblicato il bando per richiedere il bonus idrico 2022

Le domande sono aperte fino al 3 giugno e sono previsti contributi fra il 70 e il 95 per cento

Il Comune di Castelnuovo Berardenga ha pubblicato il bando per richiedere il Bonus sociale idrico integrativo per l'anno 2022 relativo alla spesa sostenuta nell’anno 2021. Le domande per il contributo possono essere presentate esclusivamente per l’abitazione di residenza entro venerdì 3 giugno, utilizzando il modulo disponibile sul sito del Comune, www.comune.castelnuovo.si.it , insieme al bando con i requisiti richiesti.Requisiti. Le domande per richiedere il Bonus sociale idrico integrativo per l'anno 2022 possono essere presentate da cittadini residenti nel Comune di Castelnuovo Berardenga (con cittadinanza italiana o dell’Unione Europea o cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso o carta di soggiorno) titolari di un contratto di fornitura esclusivamente per l’abitazione di residenza individuale oppure in utenze aggregate, quali quelle condominiali. Il bando richiede un Isee, Indicatore della situazione economica equivalente, compreso fra 8.265 euro e 20 mila euro. I beneficiari saranno inseriti in una graduatoria provvisoria e collocati nella prima o seconda fascia sulla base di precisi parametri economici stabiliti nel bando. Il contributo sarà compreso fra il 70 e il 95 per cento della spesa idrica lorda relativa all’anno 2021, decurtata dell’importo del Bonus Sociale Idrico Nazionale, in base alla fascia di appartenenza nella graduatoria finale, e di altri eventuali contributi ricevuti nel 2021.Informazioni. Le domande possono essere inviate per posta elettronica, all'indirizzo protocollo@comune.castelnuovo.si.it ; via PEC, all’indirizzo castelnuovo-berardenga@postacert.toscana.it ; inviate per raccomandata A/R o consegnate presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Castelnuovo Berardenga, in via Garibaldi 4, aperto il martedì e il giovedì, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 18.