Castelnuovo: la Rsa ''Villa Chigi'' festeggia 10 anni di attività a servizio della comunità

Sabato 11 giugno, alle 16, convegno al Teatro “V. Alfieri” per ripercorrere storia e servizi

“Dalla vecchia casa di riposo alla nuova casa dei diritti per la comunità: una storia di umanità che compie 10 anni”. È questo il titolo del convegno in programma sabato 11 giugno, alle ore 16, al Teatro comunale “Vittorio Alfieri” di Castelnuovo Berardenga per celebrare i primi 10 anni di attività della nuova Rsa “Villa Chigi”, inaugurata il 9 giugno 2012, e i numerosi servizi socioassistenziali che la struttura mette a disposizione degli ospiti e di tutta la comunità castelnovina.L’iniziativa, promossa dal Comune di Castelnuovo Berardenga e da Anci Toscana, si aprirà con i saluti di Luca Milani, presidente del consiglio comunale di Firenze e coordinatore regionale della Conferenza dei consigli comunali Anci Toscana, e di Fabrizio Nepi, sindaco di Castelnuovo Berardenga. Il convegno, poi, entrerà nel vivo con Filippo Giannettoni, presidente del consiglio comunale castelnovino e vicecoordinatore regionale della Conferenza dei consigli comunali Anci Toscana, che ripercorrerà la storia e i servizi socioassistenziali degli ultimi 10 anni con l’intervento “Dalla vecchia Villa Chigi all’attuale gestione dell'ASP”. Seguiranno i contributi di Lucilla Romani, già direttrice di Zona del Distretto Senese; Roberto Turillazzi, direttore dello Staff Direzione Sanitaria dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, e Simone Bezzini, assessore al diritto alla salute della Regione Toscana. A moderare gli interventi sarà Martina Borgogni, assessora di Castelnuovo Berardenga.“La Rsa ‘Villa Chigi’ - afferma Filippo Giannettoni, presidente del consiglio comunale di Castelnuovo Berardenga e vicecoordinatore regionale della Conferenza dei consigli comunali Anci Toscana che ha curato l’organizzazione del convegno - rappresenta da molti anni un punto di riferimento fondamentale per i servizi socioassistenziali del nostro territorio. La nuova sede è stata inaugurata nel 2012 ed è stata una delle opere pubbliche più importanti per Castelnuovo Berardenga. Dal 2016 la struttura è gestita dall’Azienda pubblica per i servizi alla persona “Virginia Borgheri”, che cura anche l’omonima Rsa a Castellina in Chianti, grazie a una collaborazione voluta dai due Comuni chiantigiani per potenziare i servizi sociosanitari offerti e garantire la loro qualità con un valore pubblico. Negli anni - aggiunge Giannettoni - la Rsa ‘Villa Chigi’ ha messo a disposizione degli ospiti interni e dei cittadini non autosufficienti o fragili servizi quali la cura della persona, il servizio di lavanderia, l’attività di fisioterapia e altri ancora. La pandemia ha limitato queste opportunità, riprese parzialmente solo con la fisioterapia, ma speriamo di poter riattivare presto anche gli altri servizi che finora hanno reso la Rsa ‘Villa Chigi’ una vera e propria ‘casa dei diritti’. In questi giorni - conclude Giannettoni - stiamo lavorando per qualificare ulteriormente l’offerta assistenziale della struttura a beneficio dei cittadini dell’intera zona distretto senese”.