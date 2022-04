''Cetona in Fiore'' torna la mostra-mercato con i florovivaisti da tutto il territorio

Il 23, 24 e 25 aprile 2022 tre giorni di fiera con vari eventi culturali per la 25ª edizione

Diversi studi sostengono che circondarsi di fiori sia una scelta che rende migliore la nostra vita e il nostro umore e che con i loro petali, i loro colori e i loro profumi, i fiori siano in grado di potenziare la nostra creatività e la produttività e perfino di allontanare lo stress. Il fiore è anche un simbolo archetipico che evoca, da sempre, significati ed espressione di sentimenti, difficilmente esprimibili attraverso le parole. Nel Medioevo i libri venivano chiamati giardini fioriti o roseti (antologie) e i fiori rappresentavano la ricerca della saggezza e della fede.Leonardo da Vinci, il genio del Rinascimento italiano, interessato anche di botanica, condusse studi accurati sulle piante, che poi utilizzò anche per i suoi dipinti perché, agli occhi dell'osservatore, l'iconografia delle piante e dei fiori avrebbe conferito un significato storico preciso a un dipinto. E potremmo continuare parlando di piante e fiori. Ed allora perché non andare a scoprire e lasciarsi suggestionare, in uno degli angoli incontaminati della toscana, Cetona, in provincia di Siena, proprio dai fiori.Con “Cetona in Fiore”, quest’anno giunta alla 25° edizione, da sabato 23 a lunedì 25 aprile 2022, la cinquecentesca piazza principale del borgo (Piazza Garibaldi) si trasforma, per tre giorni, in un grande spazio colorato e profumato, con iniziative culturali e itinerari dedicati alla visita dei giardini privati del centro storico e della campagna.«Dopo due anni di sospensione a causa dell’emergenza sanitaria, torna questo appuntamento che qui ha una tradizione che si perde negli anni e coinvolge tutta la comunità, grandi e piccoli, istituzioni e associazioni che si prodigano per vivere uno dei momenti più belli dell’anno con la fiera dei fiori, non solo uno spazio espositivo con la mostra-mercato, ma un momento di socialità ed accoglienza per il visitatore che sarà accompagnato anche nei giardini privati del borgo - afferma Roberto Cottini, Sindaco di Cetona - e sono previste anche degustazioni dei prodotti delle nostre campagne».Con "Cetona in Fiore", patrocinato dal Comune di Cetona, ogni anno, quando la primavera è rigogliosa, il borgo si trasforma in un grande giardino all’aria aperta con la presenza dei migliori florovivaisti provenienti da tutto il territorio, con esposizioni artistiche floreali e varie iniziative culturali e percorsi urbani alla scoperta degli angoli più suggestivi e sconosciuti del borgo e delle sue campagne. Il 23, 24, 25 aprile 2022, oltre alla mostra-mercato - come detto - sono in programma visite ai giardini, passeggiate, show cooking, degustazioni gastronomiche e un'esplosione di fiori.Per informazioni: telefoni: 0578 238183/239143/269415; e-mail: proloco@cetona.org turismo@comune.si.it oppure visita i siti www.cetona.org