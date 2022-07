VIVICHIANCIANO 2022: secondo weekend alla scoperta della destinazione ''Chianciano Terme''

Sabato 9 e domenica 10 luglio a Chianciano Terme

Continua nel weekend di sabato 9 e domenica 10 luglio il fitto programma di VIVICHIANCIANO2022, la manifestazione promossa dal Comune di Chianciano Terme in collaborazione con la Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, e che intende raccontare una Chianciano Terme autentica, tutta da scoprire.Un programma completo suddiviso tra visite guidate gratuite, aperture straordinarie, letture itineranti, passeggiate all’alba e forest-bathing, insieme a tante opzioni di tour in e-bike, la bicicletta a pedalata assistita che rende accessibile a tutti l’amore per le escursioni nella natura. Il centro storico di Chianciano Terme è un unicum nella Valdichiana, rimasto all’impianto medievale, con un numero di inserti rinascimentali inferiore rispetto ad altri centri storici della zona: scoprirlo tra terrazzi in fiore, stradine nascoste di mattoni invecchiati e panorami che si aprono d’improvviso è veramente un’esperienza da fare.Novità importante anche la visita guidata del Parco Acqua Santa delle Terme di Chianciano: un parco da visitare con occhi diversi, e che nasconde segreti e intricate geometrie sin dai tempi degli antichi etruschi.In questo secondo weekend occhi puntati sulle Cantine Aperte: le cantine di Chianciano Terme nei pomeriggi di sabato 9 e domenica 10 luglio potranno ospitare turisti e curiosi per visitare i preziosi vigneti, e degustare 3 o 5 vini, accompagnati da formaggi e altre delicatezze.Molto apprezzate anche le proposte di Bagno di Foresta e soprattutto di escursione all’alba: una partenza alle 4.30 di mattina per recarsi al punto più suggestivo del panorama dove si “baciano” la Valdichiana e la Val d’Orcia, tra le terre più belle del mondo.Confermata la presenza di Wikipedia Italia: grazie alla collaborazione con il presidente della sezione Toscana Luca Landucci, scrittori e volontari selezionati utilizzeranno questo secondo weekend di visite guidate gratuite e aperture straordinarie per conoscere e quindi popolare al meglio le voci italiana e inglese relative a Chianciano Terme sull’enciclopedia web più frequentata del mondo, contribuendo a migliorarne conoscenza, indicizzazione e divulgazione. Previsto anche un contest fotografico tra Wikipediani, in grado di “regalare” alla destinazione molti scatti di livello con licenze Commons, ovvero utilizzabili da tutti (operatori e turisti), che contribuiranno alla diffusione della bellezza del territorio.La manifestazione è stata realizzata su input del Comune di Chianciano Terme con l’organizzazione tecnica di Valdichiana Living, il tour operator ufficiale della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, organismo di coordinamento dell’Ambito turistico territoriale, con la Pro Loco di Chianciano Terme e con la realizzazione grafica e strategica di Pirene srl, gestore della comunicazione turistica del Comune.Il primo weekend ha visto la partecipazione di numerose famiglie e curiosi al mercato dei produttori e alle attività proposte, con qualche difficoltà su alcuni dei tour in bike più impegnativi, a causa di temperature davvero proibitive.Molto apprezzati i tour del centro storico e la scoperta del piccolo Museo della Collegiata, un vero tesoro da riscoprire, e anche i ristoranti, coinvolti dalla Strada attraverso il progetto della valorizzazione del cibo locale, hanno registrato ottime partecipazioni.Non resta che scoprire il programma completo dell’ultimo weekend dell’evento, con tutte le possibilità di visite, escursioni e degustazioni che sarà possibile effettuare, e prenotare un soggiorno a Chianciano, tra visite, degustazioni e relax termale.Per informazioni e prenotazioni www.vivichiancianoterme.it