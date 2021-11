Visita del Sindaco di Chiusi al nuovo punto vendita Cash and Carry

Il Sindaco di Chiusi e l’assessore al commercio nonché vicesindaco della Città di Chiusi, Gianluca Sonnini e Valentina Frullini, hanno fatto visita al nuovo C+C Cash and Carry, inaugurato lo scorso 4 novembre a Chiusi in località le Biffe in via Fondovalle 6. Il nuovo punto vendita destinato ad operatori professionali è stato aperto da GMF spa, facente parte del Gruppo Unicomm che ha rilevato il precedente centro gestito da Sogegross, mantenendo totalmente i livelli occupazionali.“E’ stato un piacere dare il benvenuto alla nuova gestione - dichiarano il sindaco di Chiusi Gianluca Sonnini e l’assessore al commercio Valentina Frullini- aver mantenuto tutti i dipendenti del punto vendita Sogegross è sicuramente il modo migliore per avviare un nuovo progetto che auspichiamo possa continuare ad essere un punto di riferimento per la nostra città e per tutto il territorio. Alla nuova proprietà e a tutti i dipendenti i nostri migliori auguri di buon lavoro”Il nuovo Cash and Carry si estende su una superficie di 5100 mq, di cui 4200 di vendita. “La ripartenza del settore Horeca - dichiara Giancarlo Paola, amministratore delegato di GMF - dopo i gravi disagi dovuti alla pandemia, merita un’offerta commerciale in grado di soddisfare, con assortimenti e servizi qualificati, le esigenze degli operatori professionali oltre che dei dettaglianti alimentari. Il nostro impegno è quello di lavorare fianco a fianco e instaurare con i nostri clienti un rapporto di fiducia e di reciproco scambio di informazioni.”