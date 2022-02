Massimiliano Barbanera: ''Chiediamo anche a Chiusi il camper di “Giovanisì vaccinano''

Depositata in Consiglio comunale la mozione del gruppo di minoranza Massimiliano Barbanera sindaco



“Il camper di “Giovanisì vaccinano” venga anche alle scuole del Comune di Chiusi per consentire ai bambini del territorio di vaccinarsi in tutta sicurezza”. A chiederlo la mozione depositata dal gruppo consiliare Massimiliano Barbanera Sindaco affinché la Giunta comunale si attivi con Regione Toscana per promuovere e facilitare la vaccinazione dei più piccoli.



“Il camper di Giovanisì vaccinano è uno strumento utile per consentire di raggiungere capillarmente - spiega il consigliere comunale Barbanera - le scuole del nostro Comune e velocizzare la vaccinazione dei più piccoli, oltre che a chiarire e affrontare con gli specialisti i dubbi o le perplessità dei genitori".



Il camper di Giovanisì Vaccinano sta facendo tappa in queste settimane nelle scuole elementari di tutta la Toscana con l’obiettivo di vaccinare in particolare più piccoli (5-11 anni), per questo il gruppo consiliare Massimiliano Barbanera chiede che faccia tappa anche a Chiusi.



“A nostro avviso la vaccinazione è - conclude Barbanera - lo strumento più efficace a nostra disposizione per difendere la scuola in presenza. Considerando che l’uso del camper per velocizzare la vaccinazione dei più piccoli si è dimostrato valido ed efficace in molti altri Comuni auspichiamo la discussione e l’approvazione della nostra mozione in tempi celeri e nell’interesse della comunità tutta, in particolare dei più piccoli”.